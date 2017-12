FCGB : Même au niveau amateur, les Girondins font pitié

Dans : Bordeaux, Coupe, Coupe de France.

Eliminés de la Coupe de la Ligue par Toulouse (2-0) mardi, les Girondins de Bordeaux ne parviennent pas à sortir de la crise.

Sur leurs onze dernières rencontres toutes compétitions confondues, les hommes de Jocelyn Gourvennec ne compte qu’une seule victoire. C’était face à l’AS Saint-Etienne (3-0, 15e journée), une autre formation en difficulté. Bordeaux se retrouve donc 14e de Ligue 1 et pourrait descendre encore plus bas avant la trêve. Autant dire que cette situation n’a rien de drôle pour les Marine et Blanc. Pourtant, l’US Granville, leur prochain adversaire en Coupe de France, s’est permis une petite plaisanterie avant le match prévu le 7 janvier.

« Le choix du stade pour les 32es de Coupe de France doit être annoncé demain (mercredi), mais quand on voit les nombreuses réactions des supporters des Girondins, on veut bien faire un geste en allant jouer à Bordeaux », s’est moqué le club normand sur Twitter. A croire que le Matmut Atlantique ne fait plus peur à personne, pas même à un pensionnaire de National 2... Le match aura toutefois lieu à Granville, a fait savoir le club manchot ce mercredi.