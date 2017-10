FCGB : Malcom le touriste fan de Neymar, Gourvennec n'a pas aimé

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Samedi après-midi, les Girondins de Bordeaux ont concédé une lourde défaite sur la pelouse du Parc des Princes (6-2).

Une défaite qui fait mal, d’autant qu’une polémique fait beaucoup parler depuis le déplacement du club au scapulaire dans la capitale. Il s’agit de l’échange des maillots entre Malcom et Neymar à la mi-temps du match (alors que Bordeaux était mené 5-1 face au PSG) puis du selfie entre les deux Brésiliens au terme de la rencontre. Un comportement peu apprécié par les supporters aquitains, ni par Jocelyn Gourvennec. Dans les colonnes de Sud-Ouest, l'ancien coach de Guingamp a expliqué qu’il allait avoir une discussion avec son meilleur joueur pour que cela ne se reproduise pas.

« Je pense que c’est de la maladresse liée à la jeunesse. On avait bien expliqué qu’on n’allait pas à Paris pour prendre des photos et échanger les maillots. On aura une discussion privée pour que ces erreurs ne se commettent pas à nouveau. D’une manière générale, on n’a pas été à la hauteur, mais là c’est aussi excessif d’aller condamner des jeunes joueurs comme ça pour des erreurs de jeunesse. Qui n’en commet pas ? Ils payent pour apprendre. Tout le monde commet des erreurs dans une carrière professionnelle, quel que soit le corps de métier. Le tout est de ne pas les répéter » a lancé le coach des Girondins, qui exigera sans doute une réaction de sa star dès le prochain match face à Nantes, histoire que tout soit définitivement pardonné.