FCGB : Le PSG, responsable n°1 de la vente des Girondins !

Ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux, le patron de M6 Nicolas de Tavernost est revenu sur les raisons l’ayant poussé à vendre le club au scapulaire aux Américains de GACP. Et à la surprise générale, l’ancien patron des Girondins a directement lié cette décision à la toute-puissance des Qataris au Paris Saint-Germain. En effet, QSI ayant rendu le championnat trop difficile, M6 a préféré jeter l’éponge plutôt que de perdre de l’argent. Une déclaration surprenante, mais Nicolas de Tavernost a au moins le mérite d’être honnête…

« Quand on a pris le club, on avait une règle assez simple. Le club était bénéficiaire quand il était en Ligue des Champions. Il était à l’équilibre quand il était en Ligue Europa et il perdait de l’argent quand il ne disputait pas de compétition européenne. C’était la feuille de route. Et puis il y a eu une rupture au moment où le Paris Saint-Germain a été vendu. Le championnat est devenu différent… Il y a eu un gros investisseur également à Monaco à l’époque. Donc, nous savions qu’avec nos moyens, nous ne pourrions prétendre, au mieux, qu’à disputer l’Europa League. Et ça, c’est très frustrant quand vous voulez être leader. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vendre » a lâché Nicolas de Tavernost, qui ne supportait visiblement pas la force du PSG en Ligue 1 et le retard accumulé au fil des années par le club bordelais.