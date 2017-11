FCGB : Le président de Bordeaux se sert de l'OM pour doper ses troupes

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

Cette trêve internationale risque d’être longue pour les Girondins de Bordeaux, qui restent sur trois défaites consécutives en Ligue 1, dont le revers à Rennes (1-0) vendredi.

Pour l’entraîneur Jocelyn Gourvennec, c’est encore le moment de taper du poing sur la table. Sauf que le technicien, qui « a subi intervention chirurgicale bégnine prévue de longue date », selon le site officiel du club aquitain, est absent cette semaine. Après avoir assisté à la fin de l’entraînement mardi, Stéphane Martin a donc pris le relais. Le président, évidemment inquiet après les derniers résultats, s’est exprimé dans le vestiaire pour remobiliser sou groupe.

« La série est longue, chaque match a son histoire mais ce qui m’a marqué contre Rennes était de voir des joueurs regarder un peu leurs chaussures, a confié le dirigeant à Sud-Ouest après son intervention. Ils sont très affectés par cette série. Il faut profiter de la coupure de quinze jours pour passer à autre chose et se tourner vers Marseille en étant solidaires, tous ensemble. »

L’OM, l’idéal pour rebondir

« On ne fera rien de bon en étant stressé, en ayant peur, a ajouté Martin. Il faut être concentré sans non plus s’auto-flageller. Les joueurs savent que c’est le match de l’année. C’est bien aussi d’avoir ce genre de match : si ça se passe bien, ça a plus de valeur que de rebondir contre une équipe de bas de tableau. Le stade sera plein. Il faut y aller la tête haute, pas en ayant peur de perdre. » Reste à savoir si le discours du président aura plus d’effet que les mots de Gourvennec.