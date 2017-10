FCGB : Le président de Bordeaux refuse le mot crise

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Avec un seul point pris lors des quatre derniers matches de Ligue 1, c'était contre Nantes, Bordeaux pique sérieusement du nez et après la défaite girondine contre Monaco le club au scapulaire pointe à la huitième place après avoir rêvé plus haut. Cependant, malgré cette grosse déconfiture, le président des Girondins de Bordeaux refuse que l'on parle d'un début de crise au sein de son club.

« Autant j’étais inquiet après le match contre Amiens, autant je le suis moins malgré la défaite contre Monaco. Notre première mi-temps était assez bonne ainsi que le dernier quart d'heure. On a quelques situations très favorables mais on manque de réalisme. Cela fait beaucoup en trois matches, mais nous ne sommes pas en crise. On est seulement dans une mauvaise passe et nous devrons absolument réagir à Rennes », prévient Stéphane Martin. Il est vrai que la suite du calendrier peut donner quelques sueurs froides aux Girondins, puisqu'après le déplacement à Rennes, où les choses vont mieux, Bordeaux recevra l'OM. Les choses ne seront pas simples...