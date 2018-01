FCGB : Le n°1 dans le dossier Sakho, c'est Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ce mardi, Sky Sports annonçait que plusieurs clubs de Ligue 1 étaient très intéressés par Diafra Sakho, l’attaquant de West Ham.

Le média britannique affirmait que l’Olympique de Marseille était bien placé dans ce dossier. Une information à prendre avec des pincettes, d’autant que Rudi Garcia ne souhaite visiblement pas toucher à son secteur offensif cet hiver. Surtout, un autre club français serait beaucoup plus chaud dans le dossier Diafra Sakho, il s’agit des Girondins de Bordeaux. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien attaquant du FC Metz est un joueur apprécié par le staff de Jocelyn Gourvennec. Pour rappel, un attaquant est toujours espéré en Aquitaine d’ici le 31 janvier pour combler l’absence longue durée d’Alexandre Mendy, victime d’une rupture des ligaments croisés fin 2017.

Outre Diafra Sakho, les Girondins de Bordeaux pistent également un autre joueur de Premier League : Aleksandar Mitrovic. Mais selon la radio, les prétentions salariales du Serbe sont un frein rédhibitoire aux négociations. En ce sens, Diafra Sakho pourrait être plus accessible et davantage de chances d’être le renfort offensif souhaité par Jocelyn Gourvennec depuis plusieurs semaines. « Il nous manque toujours un attaquant. On a des joueurs polyvalents, Kamano et De Préville. Laborde est un vrai attaquant axial mais on avait dit un renfort par ligne. Dans la rotation, il nous manque un attaquant de métier » a d’ailleurs confirmé le coach de Bordeaux en conférence de presse. Son vœu sera-t-il exaucé ? Réponse d’ici deux semaines, au maximum…