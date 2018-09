FCGB : « Le club sera vendu », De Tavernost ferme la M6 boutique

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Questionné sur l'avenir des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Tavernost n'affiche aucun doute : le club au scapulaire sera bel et bien vendu avant le mois d'octobre.

Dans le flou depuis plusieurs semaines, le projet de Bordeaux devrait connaître une véritable évolution au cours du mois de septembre. Entre l'arrivée d'un nouvel entraîneur, qui pourrait être Ricardo après l'échec avec Henry, et la vente, le FCGB va changer de fond en comble. Des bouleversements ne plaisant pas forcément aux supporters, qui, via les Ultramarines, sont plus ou moins opposés à l'arrivée de General American Capital Partners à la tête de leur club. Mais après une cogestion difficile avec M6 cet été, le fonds d'investissement américain devrait finalement arriver à ses fins après le 28 septembre, date à laquelle le conseil de Bordeaux Métropole se réunira pour acter la cession.

Un calendrier confirmé par Nicolas de Tavernost. « Tant que les conditions suspensives signées lors de la promesse de vente ne sont pas levées, nous sommes juridiquement responsables. Mais, de toute façon, le club sera vendu. C'est notre droit au bout de vingt ans. Les repreneurs veulent vraiment faire quelque chose du club », a expliqué, sur L'Equipe, le boss de M6 et l'actionnaire du FCGB depuis 1999, qui estime donc que la ville et Alain Juppé n'auront « pas le pouvoir d'annuler la vente », sauf si GACP venait à ne pas respecter ses engagements contractuels.