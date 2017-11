FCGB : L’énorme aveu de Martin sur ce bug du mercato

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Cet été, les Girondins de Bordeaux ont vécu un été mouvementé durant lequel beaucoup de joueurs offensifs ont signé au club.

Outre le très critiqué Nicolas De Préville, le club au scapulaire a recruté Alexandre Mendy et Jonathan Cafu. Titularisé à 2 reprises seulement par Jocelyn Gourvennec (1 but), l’ancien ailier de Ludogorets déçoit. Présent sur SFR Sport pour évoquer le mercato estival de son club, Stéphane Martin a avoué que le Brésilien de 26 ans est (pour l’instant) une erreur de casting à Bordeaux.

Une « déception », pour l’instant…

« Cafu, c’est une déception, c’est clair. C’est un joueur qui venait avec plus d’expérience, d’un club qui jouait la Champions League. Dans un championnat certes inférieur au nôtre, mais avec un pedigree qui laissait penser qu’il pouvait avoir des stats supérieures. Là, il y a une déception, à lui d’inverser la tendance. Le comportement est bon, il s’entraîne bien, c’est un joueur d’efforts. On voit quand il rentre, qu’il est actif aussi. Mais pour l’instant, c’est un peu brouillon et on est un peu déçu des résultats » a lancé le président des Girondins. Remplaçant lors des derniers matchs, Jonathan Cafu devrait avoir sa chance ce mardi soir face à l’AS Saint-Etienne puisque François Kamano et Nicolas De Préville sont suspendus. Il devrait être accompagné de Vada, Malcom et Mendy en attaque.