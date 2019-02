FCGB : Karamoh et maintenant Sankharé… Ça part en vrille à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Rien ne va plus chez les Girondins de Bordeaux. A commencer par les résultats sportifs cette saison.

Après la défaite à Nantes (1-0) dimanche, les Marine et Blanc occupent la 13e place de Ligue 1. Rien de dramatique lorsqu’ils regardent dans leur rétroviseur, le maintien étant presque assuré avec 32 points. En revanche, le club aquitain peut faire une croix sur ses objectifs européens. La direction l’a bien compris et semble déjà préparer le prochain exercice, d’où l’éviction du manager Ricardo, probablement au profit d’un entraîneur plus expérimenté et plus sévère dans sa gestion. Le futur coach aura effectivement besoin de fermeté pour tenir son vestiaire plein d’ego.

Personne n’a oublié le récent écart de conduite de Yann Karamoh, mis à pied pour son altercation avec le membre du staff Patrick Colleter et sa virée à Paris alors qu’il était attendu à l’entraînement. Et maintenant, c’est au tour de Younousse Sankharé de faire des siennes. Le milieu de terrain a en effet quitté l’entraînement sans raison ce mercredi, raconte le site de 20 Minutes. L’entraîneur Eric Bedouet a bien tenté de le rattraper dans les vestiaires mais l’ancien Parisien n’est pas revenu pour la fin de la séance. Un épisode de plus à gérer pour la direction américaine…