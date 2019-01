FCGB : Kamano sur le départ, Bordeaux prospecte en Ligue 2

Dans : Bordeaux, Mercato, ESTAC, Ligue 2.

Tout proche de trouver un accord avec Monaco pour le transfert de François Kamano, les dirigeants bordelais recherchent d’ores et déjà son remplaçant selon Sud-Ouest. Et à en croire les informations du quotidien régional, c’est en Ligue 2 que Ricardo aurait trouvé le joueur parfait pour combler le départ de l’international guinéen, et plus précisément du côté de Troyes. En effet, le profil de Bryan Mbeumo est particulièrement apprécié en interne du côté des Girondins.

Il faut dire que l’ailier de l’ESTAC est l’une des belles surprises de la Ligue 2 depuis le début de la saison avec déjà 6 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques d’autant plus intéressantes qu’il dispute sa première saison chez les professionnels, et qui pourraient bien convaincre Bordeaux de miser sur lui en janvier. Il sera désormais intéressant de connaître les exigences financières du club aubois dans ce dossier qui pourrait avancer rapidement durant cette deuxième partie de mercato.