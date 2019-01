FCGB : Kamano pense à Monaco, Bédouet fait sa demande mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Coupe de France.

Éric Bédouet, entraîneur de Bordeaux, après l'élimination en Coupe de France face au Havre (0-1) : « On a fait 30 premières minutes de qualité. Le gardien adverse a fait de grands arrêts. Après, on a encore eu du mal à marquer. Il manque un grain de folie dans nos actions. Ce n'est pas une question d'efforts, car on a tout fait pour se qualifier, mais c'est difficile pour nous de marquer des buts. Et puis c'est à nous de faire les choses pour ne pas en prendre derrière. Tout le monde est concerné. Un manque de buteur ? Oui. On a des joueurs avec d'autres qualités. Depuis pas mal de temps, on recherche un vrai tueur à Bordeaux. La rumeur Kamano à Monaco ? Je pense que François a peut-être la tête ailleurs, c’est sûrement quelque chose qui le perturbe. C’est quelqu’un de bien, il a un très bon comportement. Mais en ce moment, j’ai la sensation qu’il est un peu ailleurs ».