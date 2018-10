FCGB : Il n'a pas voulu déserter Bordeaux au mercato, bien vu !

Dans : Bordeaux, Mercato.

Parmi les nombreuses recrues sud-américaines de Bordeaux des dernières années, il y a eu quelques surprises.

Des bonnes comme Malcom, et des moins bonnes comme Otavio. Arrivé avec la réputation d’un joueur capable d’être un maitre dans la récupération de balle et la première relance, le Brésilien n’a jamais su s’imposer. A 24 ans, il semblait même destiné à changer d’air cet été, devant le faible temps de jeu qui devait être le sien. Mais sa volonté de ne pas rester sur un échec et la perspective de disputer la Coupe d’Europe ont finalement changé la donne, avoue Stéphane Martin.

« Ça a été dur pour Otávio. Parfois, il n’était même pas dans le groupe, mais il ne s’est jamais plaint, il n’a jamais fait la gueule. Il a fait preuve d’une mentalité exemplaire. Cet été il a insisté pour rester, il voulait s’imposer en Europe. C’est quelqu’un de très construit, de très mûr. Même si Pablo est un contre-exemple, Otávio, lui, ne voulait pas retourner au Brésil tout de suite », a souligné le président du club au scapulaire dans les colonnes de L’Equipe. Suivi par trois clubs brésiliens pour un retour au pays, Otavio voit son pari pour le moment être payant, Ricardo n’hésitant pas à l’aligner cette saison.