FCGB : Govou cite tous les défauts de Bordeaux, et c'est long

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Battus par Strasbourg vendredi soir (0-3), les Girondins de Bordeaux inquiètent leurs supporters depuis quelques semaines. Il faut dire que la prestation face aux Alsaciens a mis en avant les difficultés actuelles du club au scapulaire : manque d’intensité, fébrilité défensive et dépendance flagrante à Malcom, absent contre Strasbourg. Consultant pour Canal +, Sidney Govou s’est déclaré « très inquiet » pour la suite de la saison des Girondins…

« C’est surtout inquiétant dans le jeu, parce qu’il n’y a rien. Il n’y a pas d’intensité, défensivement c’est faible, offensivement ça ne marque pas, au milieu de terrain ce n’est pas constructif. C’est inquiétant pour la suite. Quand tout va mal, tout va mal. On a vu des bordelais qui n’arrivent pas à jouer, qui sont fébriles défensivement, on les a vus rater des choses simples comme des passes à deux mètres… J’ai eu mémoire deux occasions qui auraient pu se transformer en but, qu’ils ratent complètement. Quand la tête ne va pas, techniquement c’est aussi compliqué » a lancé l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais. À l'évidence, il faudra que Bordeaux affiche un autre visage mardi soir contre Toulouse. Sans quoi Jocelyn Gourvennec sera automatiquement menacé...