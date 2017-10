FCGB : Gourvennec futur boss des Bleus, un journaliste est pour !

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Equipe de France.

Qui sera à la tête de l’Equipe de France après la Coupe du Monde 2018 ? Evidemment, tout dépendra sans doute du parcours de Didier Deschamps en Russie. Mais il est légitime de commencer à se demander qui prendra l’éventuelle succession de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Un nom fait évidemment l’unanimité, celui de Zinedine Zidane. Mais il est fort probable que le coach du Real Madrid souhaite profiter de son état de grâce en Espagne avant de plonger la tête la première dans l’aventure des Bleus…

Ces dernières années, les noms de Rudi Garcia ou Arsène Wenger ont également circulé. Mais dans l’After Foot, le journaliste Jean-Louis Tourre a eu une idée encore plus surprenante… et inédite. Selon lui, Jocelyn Gourvennec a de grandes chances d’avoir, un jour, sa chance à la tête de l’équipe nationale. « Il y a Jocelyn Gourvennec. Oui, Gourvennec sélectionneur des Bleus, je vous le dis, c'est écrit ! Il est jeune, il a un plan de jeu, un vrai projet... et il est Breton (rire) ! Donc avec Noël le Graët président de la Fédé, sait-on jamais » a lancé le journaliste sur le ton de la plaisanterie. Mais si l’actuel coach des Girondins de Bordeaux continue son ascension, pourquoi pas ?