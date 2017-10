FCGB : Gourvennec est furax avant Bordeaux-Monaco !

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Monaco.

Ce week-end, les Girondins de Bordeaux ont raté une belle occasion de revenir à un petit point du FC Nantes, actuel troisième de Ligue 1.

Mais à la surprise générale, l’équipe de Jocelyn Gourvennec s’est inclinée sur la pelouse du Havre face à Amiens. Un vrai coup d’arrêt pour l’ancien coach de l’En Avant Guingamp, qui doit maintenant trouver les ressorts pour réagir contre l’AS Monaco au Matmut Atlantique. Après la rencontre, il était très déçu de la performance de ses hommes et estimait qu’ils n’auraient aucune chance face au champion de France en titre sans une réaction collective conséquente.

« Amiens ce n'est pas, non plus un adversaire facile. Tous les matches sont durs et il n'y a jamais de calendrier facile. On l'avait vu dès la préparation du match... Maintenant, on prépare notre prochain match, ce sera la réception Monaco, et il faudra un très bon Bordeaux pour gagner contre eux. On a fait une contre-performance face à Amiens, oui, mais le sport de haut niveau c’est toujours se relever et rebondir, et c’est ce qu’on doit faire. On l’a déjà fait par le passé, on va continuer à le faire, et travailler pour ça » a lancé le coach des Girondins avant de s’en prendre à d’habituels remplaçants (Mendy, Cafu) qui ont eu leur chance face aux Picards. « Quand certains ont la chance de débuter, ils doivent montrer autre chose. Là, ils ne me font poser aucune question pour le match suivant ». Face à l’ASM, François Kamano et Malcom devraient logiquement retrouver leur place dans le onze de départ bordelais…