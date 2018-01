FCGB : Gourvennec a trouvé son sauveur à Toulouse

Dans : Bordeaux, TFC, Mercato.

Avec l’arrivée de Soualiho Meïté en prêt, Bordeaux n’a réalisé que le tiers du mercato espéré.

Après avoir renforcé son entrejeu, le club aquitain cherche encore un défenseur central et un attaquant de pointe cet hiver. Il faut dire que les Girondins ont perdu Gaëtan Laborde et Alexandre Mendy sur blessure, le deuxième cité étant même forfait jusqu’à la fin de la saison. Et pour ne rien arranger, la recrue de l’été dernier Nicolas De Préville ne répond pas aux attentes. Afin de remédier à ce problème, Bordeaux se verrait bien attirer Andy Delort (26 ans).

A en croire Mercato 365, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec apprécie beaucoup le profil du Toulousain qui n’a pourtant pas réalisé une grande première partie de saison (4 buts en L1). Mais on imagine que le Téfécé voudra conserver son avant-centre, ou du moins l’empêcher de rejoindre le rival régional et actuel concurrent direct pour le maintien. Rappelons que Delort, sous contrat jusqu’en 2021, avait coûté près de 6 millions d’euros l’hiver dernier.