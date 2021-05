FCGB : Gasset out, Der Zakarian au secours des Girondins ?

Dans : Bordeaux.

Sur le départ du côté de Montpellier, Michel Der Zakarian pourrait bien rebondir chez les Girondins de Bordeaux la saison prochaine.

Le club au scapulaire est dans le flou, tant sur le terrain que dans les coulisses. Même si le FCGB a plus ou moins sauvé sa peau en L1 en battant Rennes le week-end dernier, le derby de l’Atlantique contre Nantes samedi après-midi pourrait replonger les Girondins dans le doute. Car si le FCN venait à battre Bordeaux, le club girondin n’aurait plus que deux points d’avance sur la zone rouge à deux journées de la fin. Autant dire que la saison de l’équipe de Jean-Louis Gasset n’est pas encore finie. Pour le reste, le FCGB a été mis en vente par King Street, et personne ne sait si l’entraîneur en place va rester ou pas. Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien adjoint de Laurent Blanc serait bien sur le départ, fatigué par cette saison éreintante. Par conséquent, la direction sportive planche déjà sur le dossier du prochain entraîneur. Si les discussions ont été freinées par l’annonce de la mise en vente du club, Bordeaux a déjà un coach dans son viseur. Il s’agit de Michel Der Zakarian.

Der Zakarian pour l’après-Gasset ?

Selon les informations de RMC Sport, « un groupe de potentiels repreneurs pour les Girondins de Bordeaux a placé Michel Der Zakarian en bonne place dans sa liste en cas de succès dans sa reprise du club ». En fin de contrat à Montpellier, MDZ va changer d’air l’été prochain. « Au MHSC, c’est une aventure qui s'arrête mais j'espère rebondir ailleurs », a récemment expliqué l’ancien coach de Nantes. En quête d’un nouveau projet, Der Zakarian pourrait donc poursuivre sa carrière à Bordeaux. Ce qui représenterait un joli rebond pour le coach de 58 ans. Car même si le FCGB est dans le dur en ce moment, Bordeaux reste quand même un grand club français. Reste à savoir si ce deal pourra voir le jour avec l’arrivée de nouveaux investisseurs au cours des prochaines semaines...