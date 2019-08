FCGB : Fini le Club-Med, Paulo Sousa veut des winners au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Lancé depuis plusieurs mois, le nouveau projet de Joe DaGrosa met du temps à prendre forme du côté des Girondins de Bordeaux.

Il faut dire que pour l’instant, les résultats ne sont pas là. Sous les ordres de Paulo Sousa, le club bordelais a surtout connu la défaite (10 revers en 15 matchs). À l’image de la fin de saison dernière, le FCGB connaît une préparation estivale compliquée, avec une seule victoire au compteur, contre Montpellier (2-1). S’il ne veut pas précipiter les choses, l’entraîneur portugais attend en tout cas de nouvelles choses à Bordeaux, et notamment lors de ce mercato estival, au cours duquel les Girondins n’ont recruté que Hwang, Mexer, Kwateng, Bellanova et Benito.

« La restructuration de ce club, c’est une chose très importante. On parle d’ici comme d’un 'Club-Med'. Mais il y a une équipe, un club de foot, qui a besoin de connaître son histoire, son importance dans le football français. Mais pour s’installer à ce niveau, il y a besoin d’augmenter la base de qualité. Et après avec cette pyramide, tu es plus stable. Pour la culture de la gagne, tu dois avoir tous les joueurs avec cette faim de la victoire. Pour avoir ça, tu dois être protagoniste. C’est très important pour l’avenir et les résultats de l’équipe. Tous les entraîneurs aiment avoir les meilleurs joueurs. On a décidé en fin de saison dernière les premières étapes de ce projet. On a déjà fait quelques étapes. Il manque encore une bonne partie pour arriver à ça. Le club travaille beaucoup, pour arriver au niveau des meilleures équipes de Ligue 1. Pour nous, le plus important n’est pas une question de nombre, c’est une question de qualité. Tu dois faire arriver des joueurs différents. Et avec des caractéristiques plus fortes que ce que l’on a déjà afin de rivaliser à l’intérieur et te donner une intensité proche du match », a lancé, sur RMC, Sousa, qui veut des renforts sur toutes les lignes, et potentiellement avant la reprise de la L1, le 10 août prochain face à Angers. Le coach de 48 ans sera probablement écouté, puisque Cristian Pavon (Boca Juniors) pourrait débarquer ces prochains jours, tout comme Laurent Koscielny (Arsenal).