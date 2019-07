FCGB : Ejecté à cause de sa réputation, Sankharé tient tête à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato.

Buteur lors de la dernière journée à Caen (0-1), Younousse Sankharé n’a pas amélioré sa situation à Bordeaux.

Le milieu de terrain n’entre toujours pas dans les plans de Paulo Sousa, qui ne l’a pas convoqué pour le stage aux Etats-Unis. « Je ne comprends pas la position dans laquelle je suis, s’est étonné l’ancien Parisien dans L’Equipe. (...) Que tu ne veuilles pas me mettre titulaire, OK, mais ne même pas me prendre dans le groupe pour les stages... Qu'est-ce que j'ai fait pour subir ce traitement-là ? » Selon lui, Sankharé n’est pas seulement jugé pour ses performances.

Son étiquette de joueur pro-Gourvennec, l’ancien coach des Girondins, serait également responsable de sa situation. « Quand le club s'est séparé de lui, ça a été le début des problèmes pour moi, a-t-il confié. (...) Que ce soit avec Bedouet, Poyet et Ricardo, on m'a toujours fait sentir qu'il fallait que je parte. » C’est aussi le cas avec Paulo Sousa, qui pousse clairement Sankharé vers la sortie. Mais le natif de Sarcelles ne se laissera pas faire.

Sankharé veut du respect

« Ils veulent régler mon cas au plus vite mais il faut aussi me respecter un minimum, s’est défendu le Bordelais. J'ai quand même fait des choses en L1, je suis là depuis deux ans et demi et je suis décisif une fois sur trois. Je ne partirai pas pour n'importe quel projet juste parce que Bordeaux a décidé de se séparer de moi. » D’après RMC, Cardiff (D2 anglaise) représente sa principale piste devant Sheffield United, Swansea, Villarreal et Leganés.