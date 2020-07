FCGB : Eduardo Macia veut aussi quitter Bordeaux !

Dans : Bordeaux.

Quelques jours après l’entraineur Paulo Sousa, Eduardo Macia a aussi fait savoir à sa direction sa volonté de claquer la porte. C’est le bazar chez les Girondins, où la direction n’a plus vraiment d’appuis désormais. Arrivé en direct de Premier League pour faire fonctionner le projet basé en partie sur le trading et le mercato, Eduardo Macia ne croit visiblement plus en ses dirigeants. Selon le compte Girondinfos, très bien informé sur la vie du club, le responsable du recrutement compte lui aussi faire ses valises, lassé par le manque de moyen et les incohérences de la direction. L’Espagnol aurait ainsi fait part depuis plusieurs joueurs de son désaccord, se prenant même la tête avec le président Frédéric Longuépée.

« Le directeur sportif Eduardo Macia, lui aussi lassé de travailler à l’aveugle, sans budget et avec des promesses financières non tenues veut quitter le club », a ainsi fait savoir le site d’information lié au club bordelais. De quoi tout de même fragiliser une direction qui ne sourcille pour le moment pas, mais pourrait bien finir par vaciller.