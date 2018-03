FCGB : De gros renforts, des investisseurs… Martin donne la tendance

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Très actifs l’été dernier, les Girondins de Bordeaux ne réalisent pas du tout la saison espérée par leurs dirigeants.

A moins d’une incroyable fin d’exercice, les Marine et Blanc auront du mal à accrocher une place européenne. Un scénario qui aurait évidemment des conséquences sur le prochain mercato estival puisque le club aquitain réduira forcément son effectif sans Coupe d’Europe. Mais avec la probable vente de l’ailier Malcom, le président Stéphane Martin sait qu’il faudra ajouter de la qualité à son groupe.

« On a eu des réunions pour commencer à cibler les postes, a confié le patron girondin à Sud-Ouest. En terme de nombre de joueurs, ça dépendra d’une qualification européenne. On a aussi des jeunes de qualité… On a fait un grand chambardement l’été dernier et on a payé le temps d’adaptation. La base est correcte et le but est d’aller chercher deux ou trois top joueurs pour être plus régulier, avoir plus de métier. » Quant aux rumeurs persistantes au sujet d’une vente du club, Martin s’est montré clair sur la volonté de l’actionnaire majoritaire.

M6 ne lâche pas l’affaire

« Nicolas de Tavernost est comme nous tous, il est très déçu par la saison actuelle, a-t-il reconnu. On fait une excellente deuxième partie de saison dernière, il nous a suivis au mercato et le groupe performe moins. C’est frustrant. (…) Je ne pense pas que M6 ait dit qu’il allait vendre le club dans deux mois. Nicolas de Tavernost et moi, qui suis un salarié du club, avons une vision de ce qui est bon à long terme. » Rappelons que des investisseurs américains seraient en contact avec la chaîne de télévision pour entrer dans le capital du club.