FCGB : Daniel Alves ou Aurier ? Kamano regrette le mercato du PSG...

Dans : Bordeaux, PSG, Ligue 1.

Dans l’ombre de son coéquipier Malcom, François Kamano réalise également un bon début de saison avec les Girondins de Bordeaux.

La preuve en chiffres puisque le Guinéen totalise autant de passes décisives que Neymar en championnat. « Nous en avons quatre chacun, c’est juste une anecdote, a tempéré l’ancien Bastiais interrogé par Goal. Évidemment je ne suis pas à sa hauteur, il faut rester lucide. » D’autant que les Marine et Blanc, toujours invaincus en Ligue 1, vont justement défier le Paris Saint-Germain ce samedi (17h) avec l’intention de se montrer ambitieux.

« C’est vraiment une belle équipe et elle est en forme. Eux aussi n’ont pas perdu, on ne viendra pas pour défendre », a prévenu Kamano, l’ailier gauche qui tentera donc d’embêter le latéral droit parisien. « Daniel Alves ? C’est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste ! C’était déjà difficile avec Aurier mais on jouera à fond cette rencontre, a confié le Bordelais. Que ce soit Alves ou Meunier, je devrai jouer simple et pour l’équipe afin que ça passe. » Sans oublier l’aspect défensif, souvent prioritaire pour les visiteurs du Parc des Princes.