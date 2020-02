FCGB : Un latéral algérien arrive à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce vendredi la signature de Naoufel Khacef, international algérien qui évoluait au NA Hussein Dey en D1 dans son pays.

« Né à Kouba, en Algérie, le 27 octobre 1997, Naoufel Khacef arrive au club en prêt jusqu'à la fin de la saison actuelle. Une option d'achat est intégrée à ce contrat de prêt. Le latéral gauche arrive en provenance du NA Hussein Dey (15ème en D1 algérienne). Le jeune joueur a gravi les échelons dans les différentes sélections de jeunes en Algérie. Il a participé à deux rencontres en U21 et en a disputé six avec les U23. En D1 algérienne, il affiche déjà une certaine expérience malgré son jeune âge. Il a disputé 60 matches, marqué six buts et délivré sept passes décisives. Grand espoir du football algérien, Naoufel intègre le FC Girondins de Bordeaux afin de poursuivre sa progression. Il sera intégré à l'effectif de l'équipe réserve évoluant en N3 et dirigée par Manu Giudicelli, Matthieu Chalmé et Jaroslav Plasil », précise le club au scapulaire.