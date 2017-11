FCGB : Costil ? « Une passoire », Riolo persiste et signe

Dans : Bordeaux, Equipe de France.

En raison du forfait d’Hugo Lloris, Didier Deschamps a bouleversé son habituel trio en équipe de France. Benoit Costil a été appelé par le sélectionneur national pour les deux prochains matchs des Bleus. Une décision que Daniel Riolo ne comprend pas, puisque le dernier rempart de Bordeaux n’est pas très inspiré depuis le début de la saison. Capable du meilleur comme du pire, le week-end dernier face à Monaco avec ce but encaissé sur un tir plein axe, Costil ne fait pas vraiment preuve de régularité au plus haut niveau, un élément essentiel pour son poste.

« Costil de retour en Bleu ? C'est pourtant une véritable passoire depuis le début de la saison... Ah, oui, une passoire. Vous l'avez trouvé bon depuis le début de la saison ? Non mais c'est une blague, il est bidon depuis le début de l'année. Bon, c'est vrai que j'ai aussi dit ça d'Aréola l'année dernière, mais c'était pas le cas ?! Dès qu'on mettait une frappe cadrée, ça faisait but. Le potentiel, on n'en a rien à cirer, on n'a pas de boule de cristal... Moi je ne parle pas de l'avenir, je ne le connais pas, et ce qui compte c'est de savoir ce que le joueur fait sur le moment », a prévenu le polémiste de RMC, sans pitié avec les gardiens de but de l’équipe de France, qui ont bien du mal à faire l’unanimité derrière le duo Lloris-Mandanda.