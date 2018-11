FCGB : Comment gérer Depay, Bedouet donne une leçon à l’OL

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

Exempté de 16es de finale de la Coupe de la Ligue, Bordeaux peut prendre le temps de préparer son déplacement à Lyon prévu samedi (17h).

L’occasion pour Eric Bedouet de travailler sur sa mise en place tactique, et d’observer ce qui se passe chez l’adversaire. Car les derniers jours ont été plutôt agités à l’Olympique Lyonnais, où l’entraîneur Bruno Genesio a dû recadrer son attaquant Memphis Depay. Interrogé à ce sujet, le complice de Ricardo s’est permis de donner quelques conseils à son homologue rhodanien.

« C'est un joueur hors-norme, un joueur de très haut niveau. Ce genre de joueurs sont à part. On les gère d'une façon différente. Tous ces joueurs sont gérés d'une autre façon, a insisté Bedouet. Par exemple, Balotelli n'est pas géré comme les autres. C'est difficile à comprendre parce qu'on se dit que tout le monde joue dans la même équipe, et qu'on doit gérer tout le monde de la même façon. Mais non, c'est ça le problème, ce n'est pas pareil. »

Bedouet aurait chouchouté Depay

« Memphis Depay fait partie de ces joueurs qui sont dans une autre sphère. Il est capable de faire gagner un match à tout moment, a encensé le coach des Girondins. (...) Il y a des joueurs très importants, si vous leur dites un truc, ils vont baisser les bras et on ne va plus gagner un match. Il faut faire très attention. Les joueurs de très haut niveau, c'est une gestion particulière même si c'est un sport collectif. » Visiblement, les deux entraîneurs ont un avis différent sur la question.