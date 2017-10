Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Arrivé cet été en fin de mercato, Nicolas de Préville s’est rapidement installé dans l’équipe type des Girondins de Bordeaux.

Quatre matchs plus tard, l’attaquant de 26 ans n’a toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs. Pas même sur un penalty raté face à Guingamp (3-1, 7e journée). Un but qui aurait peut-être lancé sa saison. « Il n’y avait pas de pression particulière, mais il y avait un peu d’attente pour marquer ce premier but. Ça enclenche les choses, a confié l’ancien Rémois sur Gold FM. (...) C’est un peu ce qui manque, ce petit déclic qui va faire que tout va s’enchaîner. » En tout cas, De Préville a beaucoup apprécié le geste de son coéquipier Malcom, qui n’a pas hésité à lui laisser ce penalty.

« C’est là où on se rend compte que le groupe vit vraiment bien. En règle générale, dans les clubs, quand il y a un tireur de penalty désigné, il aime améliorer ses stats, s’est étonné le néo-Girondin. Quand est arrivé ce moment-là, on a vraiment senti un groupe qui voulait m’intégrer encore plus pour que je marque ce premier but et que derrière les choses puissent s’enchaîner. C’est d’autant plus remarquable que Malcom n’a que 20 ans, et il a déjà ce genre de comportement. Il y avait même François Kamano qui m’encourageait pour marquer. Ça dénote l’état d’esprit de tout un groupe. » Reste à savoir si le Brésilien serait prêt à lui confier la prochaine tentative.