FCGB : Ciblé par Bordeaux, André Ayew n’a pas hésité une seule seconde

Dans : Bordeaux, Mercato.

Agacé par la lenteur des démarches orchestrées par ses dirigeants, Paulo Sousa attend encore des recrues à Bordeaux.

L’entraîneur des Girondins espère les arrivées de deux milieux de terrain et d’un ailier, surtout si le départ annoncé de François Kamano se confirme. C’est pourquoi le club aquitain a tenté un deuxième gros coup pendant ce mercato estival. Après la signature du défenseur central Laurent Koscielny, le pensionnaire du Matmut Atlantique a pris des renseignements sur André Ayew (29 ans).

L’international ghanéen, qui sort d’une saison en prêt à Fenerbahçe, appartient toujours à Swansea City et a commencé le nouvel exercice en deuxième division anglaise. Autant dire qu’un joueur de son calibre a sûrement des ambitions plus élevées, d’où la tentative de Bordeaux. Mais selon Le10Sport, dont les informations sont confirmées par le site Footballghana.com, André Ayew n’est pas intéressé. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’envisage pas un retour en Ligue 1. De plus, son manager Steve Cooper voudrait le conserver pour viser la montée. Inutile d'insister...