FCGB : Chez les supporters, le tee-shirt anti-OM fait un énorme bide

Dans : Bordeaux, OM, Ligue 1.

Alors que ses joueurs préparent le déplacement à Amiens dimanche, Bordeaux et son secteur marketing pensent déjà à la journée suivante.

Car vendredi prochain, c’est l’Olympique de Marseille qui débarquera au Matmut Atlantique. Un match particulier dans la saison des Girondins qui considèrent les Marseillais comme des ennemis. Et qui n’ont plus perdu à domicile contre le club phocéen depuis plus de 41 ans ! Le FCGB a donc tenté d’amuser ses supporters en mettant en vente un tee-shirt pour chambrer l’OM.

« Mets de l’huile ! », peut-on lire sur le vêtement, au-dessus d’une boîte de sardines ouverte. Seulement voilà, la petite blague ne fait pas rire les fans. Certains préfèrent attendre la fin du match pour se moquer. D’autres estiment que les Girondins ne sont pas en position de chambrer. Pendant que les Ultramarines dénoncent une plaisanterie de mauvais goût.

La direction recadrée

« Notre haine envers l’OM nous vient de nos grands-frères, de nos pères, de nous-mêmes... Elle est dans nos tripes pour mille raisons. Ce n’est pas une plaisanterie de comptoir, quelque chose que l’on rabaisse, tout comme le foot c’est sérieux... Pas ce tee-shirt ridicule. Respectez-nous et le club, retirez ce torchon de la vente... Merci d’avance », a réclamé le membre du groupe de supporters Florian Brunet, histoire de recadrer la nouvelle direction américaine. Pour info, le tee-shirt à 10 euros est toujours disponible…