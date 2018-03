FCGB : Ce problème à Bordeaux, Poyet n’avait jamais connu ça

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Longtemps en crise sous les ordres de Jocelyn Gourvennec, les Girondins de Bordeaux payaient notamment le rendement de leur charnière centrale. Mais la situation a bien changé ces dernières semaines.

De nouvelles têtes sont effectivement apparues dans l’effectif. Pour commencer, le Brésilien Pablo est revenu de prêt avec un bien meilleur niveau. Sa solidité représente le complément idéal de Paul Baysse, recruté cet hiver pour devenir le patron de la défense. Sauf que le jeune Jules Koundé (19 ans) a bluffé tout le monde lorsque le coach Gustavo Poyet lui a donné sa chance. Du coup, l’Uruguayen se retrouve face à un casse-tête inédit pour lui.

« J’ai un gros problème derrière. C’est la première fois que j’ai trois défenseurs centraux comme ça, a confié le technicien. Je vais prendre une pièce et tirer à pile ou face (sourire). Je regarde Jules tous les jours : il a un futur incroyable, il faut qu’il joue aussi. C’est bien pour l’équipe. Je déciderai en fonction de comment on veut jouer, de l’attaquant adverse. Quand j’ai décidé la semaine dernière de jouer avec Pablo et Paul, c’était parce que j’attendais Balotelli (finalement absent). Il n’est pas venu, mais je n’ai pas changé. »

Qui pour arrêter Monaco ?

Peu importe son choix vendredi soir, Poyet sait qu’il aura besoin de défenseurs attentifs à Louis-II. « Monaco est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui a beaucoup de puissance sur les côtés, d’options pour attaquer, a-t-il constaté. On doit faire un match complet, ne pas donner d’espaces et essayer de continuer à jouer plus avec le ballon. C’est différent du match à Marseille (1-0). Après le match nul contre Nice (0-0), il faut essayer de gagner. On a besoin de gagner un match. » Huitièmes à trois points du cinquième Montpellier, les Girondins visent de nouveau l’Europe.