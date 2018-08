FCGB : C'est officiel, Thierry Henry ne sera pas l'entraîneur de Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Dévoilé dimanche après-midi par Paris-Match, le refus de Thierry Henry de devenir l'entraîneur des Girondins de Bordeaux est cette fois officiel. Alors que certains voulaient encore croire à un revirement de dernière minute du champion du monde 98, le rêve de voir Thierry Henry de s'installer sur le banc du club au scapulaire est désormais totalement envolé.

Sky Sports UK, où Thierry Henry a longtemps travaillé, et L'Equipe confirment ce mardi matin que ce dernier a prévenu lundi la direction des Girondins de Bordeaux qu'il était inutile de discuter plus longtemps et qu'il ne voulait pas succéder à Gustavo Poyet. Selon le quotidien sportif, les repreneurs du club auraient jugé excessives financières de Thierry Henry, tandis que du côté Henry on estime que General American Capital Partners ne donnait pas des garanties suffisantes sur l'avenir du club pour se lancer dans un tel challenge. C'est évidemment un énorme coup dur pour Bordeaux, d'autant plus que Ricardo et Claudio Ranieri ne souhaitent pas non plus devenir entraîneur des Girondins.