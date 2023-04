FCGB : C’est avec lui ou rien, Gérard Lopez recale les milliardaires

Dans : Bordeaux.

En quête d’investisseurs pour les Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez négocie actuellement avec plusieurs candidats qui devront respecter ses conditions. Parmi elles, le propriétaire du club aquitain souhaite rester aux commandes.

Sur le marché, Bordeaux n’est pas totalement à vendre. En réalité, Gérard Lopez ne cherche pas un véritable repreneur pour le remplacer, mais plutôt un collaborateur. « S'il y a un investisseur qui rentre, il faudra faire de la place. Mais c'est mon club, j'aimerais le voir reprendre sa place et quoi qu'il arrive, je veux faire partie du voyage », a prévenu l’homme d’affaires dans L’Equipe.

Lopez pose ses conditions

Pour le dirigeant, l’idée consiste à augmenter les moyens du club afin de retrouver son statut dans l’élite. « Ce ne serait pas un partenariat pour combler un trou mais pour avoir l'ambition que ce club-là mérite, à savoir revenir dans le top 5 de la L1 », a expliqué Gérard Lopez, qui a profité de cet entretien pour énumérer des critères exigés aux investisseurs intéressés.

« Il faut trois choses pour qu'un tel projet se fasse : que le club soit dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, que l'offre corresponde aux envies et aux besoins de l'actionnaire, et un alignement sur les ambitions, a-t-il prévenu. Si quelqu'un arrive en disant je mets X millions d'euros sur les deux prochaines saisons pour chopper une place en Ligue des Champions et que ça fait exploser les coûts du club pour se retrouver 3-4 ans plus tard dans un bourbier financier, ça ne va pas le faire. »

« Si la candidature espérée existe ? Il y a des choses plus concrètes qu'avant, oui. On a des discussions depuis un moment et certaines qui sont toujours en cours. Depuis un an, une petite douzaine d'investisseurs m'a contacté. Par rapport à ce que je viens de vous dire, ça a éliminé quelques options. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit en L1 ou en L2, le projet "girondins" intéresse », s’est réjoui le propriétaire du pensionnaire de Ligue 2, prêt à faire une croix sur de grandes fortunes pour conserver son projet.