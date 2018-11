FCGB : Briand est content de revenir à Lyon… pour les trois points

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

Absent du groupe à Guingamp (1-3) en septembre dernier, Jimmy Briand s’était évité une ambiance hostile en Bretagne.

L’attaquant n’avait pas respecté un accord oral avec l’EAG, qui l’avait libéré de son contrat, et en avait profité pour rejoindre Bordeaux cet été. Quelques semaines plus tard, les Girondins vont croiser Lyon, un autre ancien club de Briand (2010-2014) avec qui les relations sont beaucoup plus chaleureuses. L’ex-Gone est même ravi de croiser les Lyonnais, même s’il compte bien leur jouer un sale tour samedi (17h) au Groupama Stadium.

« C'est toujours un moment particulier dans ma saison, car c'est un club ou j'ai passé beaucoup de bons moments. C'est un club où je connais beaucoup de personnes qui seront contentes de me revoir, a confié le Bordelais dans un entretien accordé à RMC Sport. Maintenant, comme je l'ai fait avec mes précédents clubs, l'objectif c'est d'y aller pour prendre des points. Avant et après le match, je serai content de revoir les gens. Mais pendant 90 minutes, ce sera la gagne. » Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, il n’y a pas de place pour les sentiments…