FCGB : Bordeaux voit l'OM et l'OL cartonner, ça fout les boules

Lyon vainqueur sur le terrain du CSKA Moscou (0-1), Marseille nettement supérieur à l’Athletic Bilbao (3-1), les pensionnaires de Ligue 1 se portent bien en Europa League.

Forcément, ces performances en huitièmes de finale font des envieux dans l’Hexagone, notamment du côté de Bordeaux. Il faut dire que les Girondins ont dû imaginer ce genre de parcours en tout début de saison, avant l’élimination face aux Hongrois de Videoton au troisième tour préliminaire. Une véritable humiliation que les Marine et Blanc n’ont toujours pas digérée, d’où la motivation de Valentin Vada dans la course aux places européennes.

« Il reste beaucoup de matchs, on sait que si on fait une belle série, on peut avoir notre chance, on a notre coup à jouer, a confié le milieu argentin sur la radio Gold FM. On va tout faire pour terminer le plus haut possible. L'Europe nous tient à cœur parce qu'on a merdé l'année dernière. On veut retrouver cette compétition. » Après trois matchs sans victoire, les hommes de Gustavo Poyet devront relancer la machine contre Angers samedi soir au Matmut Atlantique.