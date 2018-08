FCGB : Bordeaux veut (enfin) conclure pour Pedro !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Du côté de Bordeaux, la défaite contre Toulouse (2-1) inquiète. Mais les supporters girondins sont également préoccupés par le mercato.

Il faut dire que le club au scapulaire s’est séparé de Gaëtan Laborde, et recherche toujours un buteur capable de faire passer un cap à l’équipe. Le Brésilien Pedro est suivi depuis plusieurs semaines, mais cette piste tarde à aboutir. Dimanche soir, Goal enflammait la toile en annonçant un accord avec Fluminense pour le transfert du buteur de 21 ans. Malheureusement pour les supporters de Bordeaux, cette information a vite été démentie.

« Il n’y a pas d’accord. On n’avance pas depuis 4-5 jours. Mais Bordeaux veut régler le dossier d’ici demain soir (positivement ou négativement) » a confié un proche du dossier à 20 Minutes. Selon le média, Bordeaux a fixé cette deadline dans le but de mettre la pression aux dirigeants de Fluminense. « D’ici-là, les agents du joueur vont de nouveau rencontrer Fluminense pour les pousser à négocier et à donner un prix. Bordeaux n’a toujours pas fait de 2e offre ». Pour rappel, la première offre de Bordeaux approchait 10ME, une somme visiblement nettement insuffisante…