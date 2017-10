FCGB : Bordeaux n'avance pas, Alain Roche sait pourquoi

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Bordeaux patine. Depuis la défaite au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, l’équipe de Jocelyn Gourvennec n’a pris qu’un petit point en trois matchs. Battu par l’AS Monaco ce week-end, le club au scapulaire voit le top 4 s’éloigner avec les victoires de Marseille et de Lyon dimanche. Une situation préoccupante selon Alain Roche. Sur le plateau du Canal Football Club, celui qui a porté les couleurs du club aquitain durant six ans pointe surtout un problème de taille pour les Girondins : il n’y a pas de buteur.

« Bordeaux, ils ont cinq ou six attaquants et à part Malcom, il n'y en pas un qui marque : si ce n'est pas Malcom c'est Sankharé. De Préville ne marque pas, Mendy ne marque pas, Kamano ne marque pas... Donc vous pouvez avoir le ballon, si vous ne marquez pas, vous vous exposez et comme on a une défense très basse, parce que lente aussi, elle s'expose forcément » a-t-il lancé sans pour autant évoquer un climat de crise du côté du Matmut Atlantique. En revanche, le déplacement à Rennes vendredi soir sera décisif pour recoller avec les équipes du peloton de tête ou définitivement basculer du mauvais côté.