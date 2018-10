FCGB : Bordeaux n'a rien à craindre de Kokorin, il est en prison

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe.

Bordeaux va tenter de redresser la barre en Coupe d’Europe, pour éviter une nouvelle contre-performance qui ruinerait probablement ses derniers espoirs.

Malheureusement, l’adversaire est de prestige pour les Girondins, qui se rendront ce jeudi sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg. L’un de ses joueurs vedettes, l’international russe Aleksandr Kokorin, ne sera toutefois pas une menace sur ce match, et probablement à l’avenir. Tout simplement parce que l’attaquant se retrouve en prison en attendant d’être jugé pour des faits de « hooliganisme » selon la justice russe.

En virée avec un autre joueur, Pavel Mamaev, Kokorin est allé très loin dans sa dérive et s’en est pris à la mauvaise personne, puisqu’il a agressé un haut-fonctionnaire du ministère du commerce. Les joueurs ont reconnu leurs torts et seront prochainement jugés, encourant une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. En plus de cela, Kokorin pourrait être interdit de prendre part aux compétitions russes, et devoir donc jouer ailleurs que dans le championnat pour les années à venir.