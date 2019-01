FCGB : Bordeaux fête sa qualification… et l’élimination du PSG

Dans : Bordeaux, PSG, Coupe de la Ligue.

Battu par Le Havre (0-1) dimanche en Coupe de France, Bordeaux a pris sa revanche face au pensionnaire de Ligue 2.

Ce mercredi, les Girondins se sont imposés sur le même score, s’offrant un billet pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Et ce n’était pas la seule bonne nouvelle de la soirée. Quelques minutes après le coup de sifflet final au Matmut Atlantique, les Marine et Blanc apprenaient l’exploit de Guingamp contre le Paris Saint-Germain (1-2), le quintuple tenant du titre que l’on pensait intouchable. Du coup, la formation d’Eric Bedouet s’imagine déjà soulever le trophée.

« Toutes les équipes pensent la même chose, a reconnu l’entraîneur des Girondins. En demi-finale, en finale, c’est très compliqué. On en a gagné quelques-unes, avec Ricardo notamment, mais tout le monde pense comme nous. On va essayer de faire le maximum et d’aller au bout. C’est bien. Mais on jouera fin janvier après toute une série de matchs. Il va falloir bien gérer tout cela. »

Priorité à la Ligue 1

« Nous avons aussi des échéances très importantes en championnat. Prendre des points est notre priorité pour l’instant. On n’est pas bien classé. Il faut revenir à un niveau que l’on avait à la fin 2018, que l’on a eu de temps en temps en seconde période. Retrouver de la sérénité qu’on n’avait pas en première période. C’est fragile », a tempéré le technicien, qui aimerait voir son équipe retrouver un meilleur niveau d’ici la demi-finale contre Monaco, Strasbourg ou Guingamp.