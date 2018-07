FCGB : Bordeaux drague ce buteur suédois, il ouvre la porte...

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Maintenant que le départ de Diego Rolan a été officialisé, le mercato des Girondins de Bordeaux va (peut-être) s’accélérer.

Ces dernières semaines, le nom de Saman Ghoddos a été évoqué pour renforcer l’équipe de Gustavo Poyet. Joueur d'Östersunds en Suède, l’avant-centre de 24 ans a le profil recherché par les dirigeants bordelais pour renforcer leur secteur offensif. Si rien n’est encore fait, le natif de Malmö a ouvert la porte à un transfert dans un grand championnat européen. Un premier signe encourageant pour les Girondins…

« Il y a des offres concrètes. Je vais prendre rendez-vous pour en discuter avec mes agents et avec le président Kindberg. Mes ambitions sont d'évoluer à l'étranger et de quitter la Suède, mais s'il n'y a pas de club me convenant je resterai » a-t-il confié à la chaîne suédoise SVT Sport. Reste désormais à savoir quel sera le tarif réclamé par son club, sachant qu’il possède encore deux ans de contrat. L’année dernière, le joueur a marqué un total de 12 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues. Un total intéressant pour un attaquant visiblement très apprécié par la cellule de recrutement bordelaise.