FCGB : Bordeaux craque et lâche Koundé contre 25 ME !

Cela faisait plusieurs jours maintenant que les négociations entre le FC Séville et les Girondins de Bordeaux pour le transfert du prometteur Jules Koundé s’étaient accélérées. En ce milieu de semaine, il semblerait qu’un accord ait enfin été trouvé entre le club au scapulaire et les Andalous. Effectivement, 20 Minutes affirme que Koundé va rejoindre Séville en échange d’un chèque de près de 25 ME.

« Absent lors des tests médicaux ce lundi, Jules Koundé ne sera pas non plus à la reprise de l’entraînement collectif ce mardi matin. Il a été autorisé à rejoindre l'Espagne comme l'a confirmé Paulo Sousa » indique le média. Une information qui confirme que l’aventure de Jules Koundé, meilleur joueur des Girondins de Bordeaux la saison dernière, est bien terminée avec le club au scapulaire. Une perte importante pour Paulo Sousa, qui devra évidemment compenser ce gros départ au mercato. A moins que le Rennais Mexer ait été recruté dans ce but.