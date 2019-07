FCGB : Bordeaux a trouvé son nouveau buteur… au Japon

Dans : Bordeaux, Mercato.

Après les signatures des défenseurs Mexer, Enock Kwateng et Loris Benito, les Girondins sont loin d’avoir terminé leur mercato.

Le directeur sportif Eduardo Macia espère encore renforcer toutes les lignes, y compris le poste d’avant-centre où personne n’a donné satisfaction la saison dernière. On pouvait donc s’attendre à l’arrivée d’un attaquant plus confirmé que Jimmy Briand ou Nicolas de Préville. Mais il faut croire que Bordeaux a d’autres plans. En effet, L’Equipe nous apprend que le club aquitain va recruter un buteur évoluant actuellement dans le championnat japonais.

Il s’agit de Hwang Ui-Jo (26 ans), le joueur du Gamba Osaka avec qui Bordeaux aurait déjà trouvé un accord, annonce le quotidien sportif, sans révéler le montant du possible transfert. De son côté, l’international sud-coréen, qui totalise 21 sélections, serait sur le point de s’engager jusqu’en 2023. Un sacré pari pour les Marine et Blanc avec cet ancien ailier présenté comme un joueur mobile, bon finisseur et plus à l’aise avec un ou d’autres attaquants à ses côtés.