FCGB : Bordeaux a trouvé le coach parfait

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

La semaine dernière, Gustavo Poyet a particulièrement réussi ses grands débuts avec les Girondins de Bordeaux en battant l’Olympique Lyonnais au Matmut Atlantique. Ce week-end, le club au scapulaire a confirmé sa belle forme en venant à bout de Strasbourg (0-2). L’entraîneur uruguayen est donc, visiblement, l’homme de la situation. En tout cas, c’est l’avis d’Ali Benarbia, l’ex-meneur de jeu des Girondins, désormais consultant sur RMC.

« Bordeaux n’a jamais paniqué contre Strasbourg. Laborde fait encore du bien, il marque encore un but. C’est un autre Bordeaux et automatiquement, cela se ressent. Gustavo Poyet, c’est peut-être le style de management dont avaient besoin les Girondins et le club. Cela fait trois matchs que Bordeaux ouvre le score. Quand ça ne va pas bien et que tu ouvres le score, automatiquement, c’est beaucoup plus facile. De plus, cette équipe de Bordeaux s’est montrée solide » s’est enthousiasmé Ali Benarbia. Désormais, les supporters du club aquitain ne demandent qu’une chose : que cela dure…