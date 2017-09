FCGB : Après le Bayern, le PSG ferait presque peur à Bordeaux

Dans : Bordeaux, PSG, Ligue 1.

Invaincus cette saison en championnat, les Girondins de Bordeaux iront défier le Paris Saint-Germain samedi après-midi lors de la 8e journée de Ligue 1.

Un déplacement plus que périlleux, y compris pour le Bayern Munich, battu 3-0 au Parc des Princes mercredi en Ligue des Champions. Pas de quoi rassurer l’entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec, qui essaye de rester mesuré dans ses propos. « Si j'ai été impressionné ? Un peu quand même, a confié le technicien. Ils ont été très efficaces, très tranchants, je les ai trouvés très organisés défensivement, très solides, très disciplinés. » Aussi prudent que son coach, le gardien Benoît Costil a également tenté de ne pas trop encenser les Parisiens mais...

« Ils ont recruté deux phénomènes devant, c'est une sacrée plus-value, a lâché le portier girondin en référence à Neymar et Kylian Mbappé. Leur recrutement, si on ajoute Daniel Alves, c'est du top niveau. Oui, Paris est plus fort que la saison passée. Le trio de devant, je pense qu'ils peuvent encore être meilleurs, c'est ça qui est un peu inquiétant. Ça ne fait pas peur, mais presque (sourire). » Cette saison, peu d’équipes se rendront au Parc en toute sérénité...