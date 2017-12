FCGB : Alerte rouge à Bordeaux, Malcom est blessé !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

La semaine a très mal commencé pour les Girondins de Bordeaux, qui peuvent craindre une mauvaise nouvelle.

Absent lors des entraînements depuis lundi, Malcom s’est blessé. « Il est touché à la cheville, il souffre d'une entorse et il est très incertain pour vendredi, a annoncé Jocelyn Gourvennec. On verra l'évolution de la blessure mais ça ne prend pas une bonne tournure. » Pessimiste, l’entraîneur bordelais sera sûrement privé du Brésilien pour la réception de Strasbourg vendredi soir. Autant dire qu’il s’agit d’un énorme coup dur pour les Marine et Blanc, retombés dans leur travers à Dijon (3-2) le week-end dernier, et qui devront tenter de se relever sans leur meilleur joueur.

Rappelons que Malcom, qui compte 7 buts et 4 passes décisives, est impliqué dans la moitié des réalisations de son équipe en championnat cette saison ! C’est pourquoi beaucoup d’observateurs parlent d’une « Malcom-dépendance » à Bordeaux. Les Girondins ont donc intérêt à trouver le remède avant d’affronter le promu en pleine confiance après son succès contre le Paris Saint-Germain (2-1).