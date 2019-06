FCGB : 25 ME et cet intransférable est expédié en Espagne

Dans : Bordeaux, Liga, Mercato.

Titulaire indiscutable avec les trois entraîneurs connus cette saison, Jules Koundé (20 ans) est déjà considéré comme un cadre à Bordeaux.

A tel point que le club aquitain a rapidement protégé son défenseur central. Pour commencer, le joueur formé chez les Marine et Blanc a signé une prolongation jusqu’en 2023 en janvier dernier. Puis dans les médias, la direction américaine a clairement indiqué que le jeune Français n’était pas sur le marché. Le genre de déclarations qui ne valent pas grand-chose pendant le mercato… Avec le directeur sportif Monchi aux commandes, le FC Séville le sait pertinemment. D’où ses tentatives répétées pour Koundé.

Et selon plusieurs sources dont L’Equipe, Bordeaux, après avoir rejeté trois offres andalouses (15, 18 et 20 M€), a finalement accepté de lancer les négociations. L’objectif serait de récupérer 25 M€ sur ce transfert. « On était proches d'un accord mais maintenant que c'est sorti, je ne sais pas si ça va se faire, ça perturbe les négociations », a tempéré un dirigeant bordelais, qui craint l’influence de la presse. Pourtant, cette révélation peut attirer d’autres admirateurs de Koundé et faire augmenter son prix.