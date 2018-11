EL : Bordeaux arrache le résultat parfait contre Prague !

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Matmut Atlantique.

Bordeaux - Slavia Prague : 2-0.

Buts : De Préville (49e), Koundé (95e) pour Bordeaux.

Vainqueurs du Slavia Prague (2-0), les Girondins de Bordeaux gardent encore un espoir de qualification en Europa League.

Suite à un nul et trois défaites lors des quatre premières journées, le FCGB gardait un infime espoir de voir la phase finale de la C3. Mais pour cela, Bordeaux devait impérativement battre Prague. Après une première période, marquée par des occasions de Youssouf (9e, 33e), De Préville ouvrait la voie aux siens en marquant le premier but européen de sa carrière d'une frappe croisée (1-0 à la 49e). En fin de match, les Girondins pliaient, ne rompaient pas... et Koundé marquait finalement le but de la délivrance au bout du temps additionnel (2-0 à la 95e).

Avec ce premier succès depuis le 7 octobre dernier (2-0) et grâce à la victoire de Saint-Pétersbourg contre Copenhague (1-0), le club au scapulaire reste encore en course pour une qualification. Dernier du Groupe C à trois points de son adversaire du soir, les Marine et Blanc devront battre Copenhague lors de la dernière journée tout en espérant un succès du Zénith, déjà assuré d'être premier, face à Prague pour finir à la deuxième place. Compliqué mais possible...