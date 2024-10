CdF ‍: Bordeaux affrontera ses propres supporters

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi soir, les Girondins de Bordeaux affronteront le CMO Bassens pour le compte du 5e tour de la Coupe de France. Un match très spécial pour la plupart des joueurs de Bassens.

Les Girondins de Bordeaux seront aux prises avec le CMO Bassens, petit club de Régional 2, ce lundi soir en Coupe de France. Cette rencontre sera en plus un derby pour Bassens et ses joueurs. Et la plupart d'entre eux sont plus excités que jamais à l'idée d'affronter le club au scapulaire malgré sa relégation en National 2. D'ailleurs, beaucoup sont des fans inconditionnels des Girondins de Bordeaux. Ce lundi soir, ils auront donc une sensation un peu étrange au moment d'affronter l'équipe entrainée par Bruno Irles.

Un match très spécial pour tout le monde

France Bleu rapporte pas mal de déclarations de joueurs de Bassens ces dernières heures. Et ça vaut le détour. Ryan Zitoun, entraineur-joueur à Bassens, indique notamment : « Un grand jour. La majorité des joueurs sont des grands supporters de Bordeaux, donc ça va faire bizarre de les affronter. Je prends ça comme un grand défi et c'est toujours une fierté de pouvoir affronter un club historique comme les Girondins ». Même sentiment pour son coéquipier Thomas Le Marec : « C'est un honneur de jouer les Girondins. Supporteur des Girondins mais passionné avant tout, sur un terrain, il n'y a pas de pitié et s'il faut aller au duel, on ira. Il n'y a pas de problème pour ça ». Yohann Artigues, responsable technique des jeunes au CMO Bassens, rajoute : « C'est une belle fête pour le foot girondin. Certainement un moment que l'on vivra qu'une fois dans notre vie. Nous, on est rayé bleu et blanc, un peu comme le FC Porto. Et les Girondins de Bordeaux eux sont Marine, Blanc avec le Scapulaire ». A noter que cette rencontre se disputera finalement à huis clos. La cause ? Des risques d'échauffourées entre clubs de supporters des Girondins de Bordeaux. Forcément une énorme déception pour le CMO Bassens et ses supporters.