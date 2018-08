Bordeaux : Zappé par Poyet, Baysse va signer à Caen

Dans : Bordeaux, Mercato, SMC.

Revenu à Bordeaux pour terminer sa carrière dans le club de sa région, Paul Baysse n’a jamais réussi à s’y faire sa place.

Le changement d’entraineur effectué la saison dernière n’a pas arrangé son cas, tout comme l’éclosion de Jules Koundé. Résultat, Gustavo Poyet lui a signifié qu’il ne comptait pas sur lui pour cette saison, et l’ancien niçois et stéphanois a tout d’abord discuté avec Toulouse. Faute d’accord, Paul Baysse va rejoindre le SM Caen dans les prochains jours, et sans indemnité de transfert, annonce Goal. Une arrivée qui permettra à Malherbe de compenser le départ de Damien Da Silva, en fin de contrat et qui a rejoint Rennes.