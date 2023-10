Bordeaux retrouve Rodez, les Ultras promettent l'enfer

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux reçoivent Rodez Aveyron ce samedi au Matmut Atlantique, quelques mois après un match qui avait scellé le destin du club au scapulaire. Du côté des supporters bordelais, on n'a rien oublié.

Le 2 juin dernier, à l’occasion du match Bordeaux-Rodez, rencontre décisive concernant la possible montée des Girondins en Ligue 1, un supporter bordelais était descendu sur la pelouse après l’ouverture du score signée Lucas Buades. Le joueur ruthénois avait été bousculé, et suite à cela le match avait été annulé. La commission de discipline avait donné match perdu au club de Gérard Lopez, qui était donc « condamné » à rester en Ligue 2. Rodez s’étant également maintenu en L2, les deux clubs se croiseront ce samedi dans le stade bordelais. Une rencontre à laquelle les supporters du Rodez Aveyron Football n’assisteront pas. Du côté des Ultramarines Bordeaux 1987, on promet un accueil très viril, mais correct, aux visiteurs. Dans les colonnes du quotidien Centre Presse, le président de la plus grosse association de supporters bordelais explique les raisons de cette attitude qui s’annonce très houleuse.

Bordeaux n'a rien pardonné

Patron des Ultramarines, Florian Brunet estime que l’heure est venue pour le club de Rodez de payer le prix du match annulé de juin dernier. « On est très déterminés à faire ressentir le maximum de honte vis-à-vis d’un club qui peut allègrement en ressentir. On a immédiatement condamné le geste de notre membre, que l’on n’a jamais cautionné. Par contre, on a eu affaire à l’un des plus grands scandales de l’histoire du football français. Et je suis bien content de ne pas être Ruthénois, pour ne pas devoir ma place en Ligue 2 à un tel scandale, qui dépasse l’entendement et toutes les valeurs sportives, et qui est une escroquerie honteuse. Il est absolument impossible d’avoir une commotion cérébrale après avoir été légèrement poussé. Celui qui conteste la volonté de tricher est d’une très grande mauvaise foi (…) Pour nous, c’est incontestable. Nous appelons les supporters bordelais à être dignes de notre histoire, c’est-à-dire à avoir un comportement honorable. Cela ne nous empêchera pas de faire régner une atmosphère hostile », prévient le responsable des Ultras de Bordeaux. Le Matmut Atlantique devrait en plus être largement rempli puisque les Girondins de Bordeaux fêteront ce samedi leur 142 ans.