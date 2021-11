Bordeaux prévient les supporters en carton du PSG

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Ceux qui se déplacent au stade uniquement pour voir les stars du PSG une fois par an vont être servis à Bordeaux.

Equipe phare de notre championnat, le Paris SG attire les foules en déplacement. Ces matchs aux quatre coins de l’hexagone, c’est pour beaucoup un moment exceptionnel et une occasion unique de voir les stars de la planète football. Avec l’arrivée de Lionel Messi, c’est même une déferlante qui est arrivée sur la billetterie à chaque match du PSG en déplacement. Rarement plein le reste de l’année, le Matmut Atlantique affichera complet ce week-end pour le match entre Bordeaux et Paris. De nombreux spectateurs se sont réveillés pour assister à ce seul match dans l’année, histoire de voir le prodige argentin, qui semblait destiné jusqu’à il y a peu à passer toute sa carrière en Liga du côté de Barcelone. Les billets sont achetés, mais Lionel Messi n’est pas du tout certain d’être au rendez-vous. Et même du côté de Bordeaux, l’entraineur Vladimir Petkovic a tenu à faire savoir que Mauricio Pochettino ne coucherait peut-être pas tous les grands noms attendus sur la feuille de match.

Messi et les stars du PSG zappent Bordeaux ?

« Je ne pense pas que toutes les stars du PSG joueront, nous verrons cela. Nos joueurs connaissent ces matchs, certains ont joué avec de telles stars, ça doit offrir une motivation supplémentaire, pour montrer sur le terrain que nous sommes forts en équipe, pas individuellement. Nous devrons entrer sur le terrain sans peur, avec la conviction que nous pouvons battre cet adversaire. Ce sera difficile. Nous devons y croire, et prouver sur le terrain que nous pouvons remporter ce genre de match », a prévenu l’entraineur des Girondins, qui va certainement tenter de s’inspirer des récents adversaires du PSG, comme Lille, Anges ou Leipzig, qui ont mis en grande difficultés les Parisiens, même si la victoire n’est pas souvent au bout.