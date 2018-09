Bordeaux : Poyet veut affronter Martin et De Tavernost en direct à la télé !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Désormais ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, même si la légalité de sa mise à l'écart devra être étudiée par la juridiction spécialisée, Gustavo Poyet est resté très discret depuis sa fameuse conférence de presse suite à la qualification de Bordeaux pour l'Europa League. Mais s'il a cédé sa place sur le banc girondin, le technicien uruguayen semble avoir le désir d'en découdre avec ses anciens dirigeants, et pas uniquement devant un tribunal. S'exprimant sur FootMercato, Gustavo Poyet affirme avoir des chose à dire sur le comportement de ces derniers.

Et l'ancien coach bordelais d'espérer qu'une occasion lui sera donnée de s'expliquer en face à face et devant des témoins. « Je voudrais bien être sur un plateau de télévision avec le président et le directeur sportif. En tête à tête et en direct, pas enregistré. Et parler de la vérité, ils ne vont pas l’accepter. Ce n’est pas possible pour eux de dire la vérité devant moi à la télévision. Je sais tout. Je connais beaucoup de choses (...) Ils ont utilisé les médias pour me faire du mal. En fin juillet, il y a les mêmes choses qui sortent dans L’Équipe et dans Sud Ouest. Tout venait d’un dirigeant bordelais (rires). Ça, ça fait du mal, ça, ce n’est pas professionnel, ça, c’est amateur. Essayer de faire du mal, à ton entraîneur, par derrière, et donner une information privilégiée, parce qu’il y en a une là... », prévient Gustavo Poyet, que le temps qui passe ne semble pas vraiment avoir apaisé.